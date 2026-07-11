­در یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت پیگیری ایجاد شهرک‌های صنفی صنعتی، به‌ویژه شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها در مشهد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه‌ای استان، تاکید شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص احداث شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها در مشهد، گفت: ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها نه تنها می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری جدید و متمایز در مشهد مطرح شود؛ بلکه با تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا فرآوری و فروش، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، ارزآوری و رونق صنایع دستی و تجارت در استان خواهد بود.

وی با تاکید بر جایگاه راهبردی گوهرسنگ‌ها در اقتصاد استان، افزود: این صنعت، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد‌های ارزی و تقویت برند گردشگری خراسان رضوی کمک شایانی کند.

توکلی زاده گفت: متاسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوان، این حوزه سال‌ها مغفول مانده و ایجاد یک شهرک تخصصی، گامی اساسی در جهت بالفعل کردن این ظرفیت‌ها و پیوند صنعت، هنر و تجارت در استان خواهد بود.

ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها در مشهد در پیچ و خم تعیین محدوده احداث

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، همچنین از پیشرفت روند ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها در مشهد خبر داد و گفت: مطالعات این طرح طی دو سال گذشته در دستور کار قرار داشته و توسط مشاور تخصصی انجام شده است.

جعفر فرشچی‌طوسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نمایشگاه بین‌المللی مشهد، پیش‌بینی شده است زمینی در محدوده نمایشگاه به ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها اختصاص یابد و در این راستا، استعلام‌های لازم از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ شده است.

وی با اشاره به برخی موانع اجرایی در ایجاد این شهرک اظهار کرد: بخشی از چالش‌های موجود مربوط به تعیین حدود و محدوده اجرای پروژه در این بخش از اراضی است که در حال پیگیری و رفع است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده است از ظرفیت بند «هـ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای اجرای این طرح استفاده شود تا صنوف مرتبط نیز بتوانند از مزایای پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند و شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها با مشارکت این بخش شکل گیرد.

ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها زمینه‌ساز توسعه اشتغال و احیای جایگاه مشهد در صنعت زیورآلات

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز، با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها و زیورآلات، گفت: با توجه به سابقه دیرینه مشهد در این حوزه، توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها و تولید زیورآلات می‌تواند فرصت‌های اشتغال گسترده‌ای ایجاد کند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از فعالان این صنعت به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و به همین دلیل از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند؛ ایجاد یک شهرک تخصصی می‌تواند ضمن تجمیع این فعالان، زمینه ارائه خدمات و حمایت‌های موثرتر را فراهم کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مجموعه باید در داخل شهر و در فضایی ایمن ایجاد شود، گفت: فراهم شدن محیطی امن برای فعالیت تولیدکنندگان، از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرده و به توسعه این صنعت کمک خواهد کرد.

پژمانفر با اشاره به جایگاه تاریخی مشهد در صنعت زیورآلات افزود: مشهد در گذشته یکی از مراکز مهم تولید زیورآلات کشور بود؛ اما امروز بخش قابل توجهی از این ظرفیت به شهر‌های دیگر منتقل شده است.