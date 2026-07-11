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صد و سی و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، با وجود روایتهای متفاوت از هر حضور، همگی در یک هدف مشترک گرد هم آمدند؛ حفظ آرمانهای انقلاب و وفاداری به رهبر شهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و سی و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، روایتهای مختلفی از حضور داشت؛ هر کسی با دلیلی، هر خانواده با نیتی، اما همگی در یک نقطه به هم رسیدند؛ میدان ۲۲ بهمن.
مردم ایلام، از پیرمردان باتجربهای که روزگار جنگ را دیدهاند تا نوجوانانی که تازه به این مسیر پیوستهاند، همه در این شب، بر حفظ وحدت، مقاومت و ولایت تأکید کردند.
۱۳۲ شب حضور در میدان، یعنی ۱۳۲ روایت از عشق به ایران و انقلاب؛ روایتهایی که هرچند متفاوت است، اما همگی به یک هدف ختم میشود: پاسداری از آرمانهای رهبر شهید و شهدای این سرزمین.