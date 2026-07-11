سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران،گفت:شهرداری تهران پیگیر استمرار ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو است؛ اقدامی که با هدف جلب رضایت عمومی و ایجاد ثبات در شبکه حمل‌ونقل شهری، به‌زودی در قالب لایحه‌ای جدید به شورای شهر ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی با اشاره به کارنامه درخشان خدمات رایگان در ماه‌های اخیر و بازخوردهای مثبت آن، تصریح کرد: در طول ایام جنگ اخیر، این طرح با مصوبه شورا انجام شد و شهروندان از خدمات رایگان حمل و نقل عمومی استفاده کردند، با توجه به شرایط ذهنی و اقتصادی حاکم، این موضوع تا قدری مایه آرامش بود و بازخوردهای مطلوبی از سوی شهروندان دریافت کردیم.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین با تأکید بر هم‌افزایی ایجاد شده با دستگاه‌های دولتی در راستای مدیریت بحران ناترازی انرژی، افزود: در طول چند ماهی که این طرح اجرا شد بازخورد مثبتی در خصوص صرفه‌جویی در سوخت از وزارت نفت دریافت کردیم؛ موضوعی که با توجه به ناترازی‌های موجود، اهمیت حیاتی دارد و به این نتیجه رسیدیم که این طرح، اقدامی اثرگذار بوده و ضرورت دارد تا ادامه یابد.

نادعلی با تشریح فرآیندهای قانونی طی شده و تأکید بر اینکه اکنون زمان اتخاذ تصمیمی سرنوشت‌ساز برای آینده است، گفت: طرح اولیه که از سوی آقای سروری نایب‌رئیس شورای شهر، آماده شده بود، با ۱۰ رأی موافق و ۱۱ رأی مخالف به تصویب نهایی نرسید. با این حال، به علت شرایط خاص، طرح تمدید شد و اکنون باید تصمیم جدیدی اتخاذ شود؛ به این معنا که یا طرح به شکلی متفاوت دنبال شود یا رویکردی نو در پیش گرفته شود.

وی با ابراز امیدواری از تعامل سازنده میان مدیریت شهری و اعضای شورا، از عزم شهرداری برای ارائه لایحه‌ای جدید با تفاوت‌های ساختاری خبر داد و افزود: آنچه مسلم است، این نگاه مثبت در شهرداری تهران وجود دارد تا با ارائه لایحه‌ای تازه و به گونه‌ای که مورد توافق شورا قرار گیرد، این قضیه به نحو مطلوبی به سرانجام برسد و امیدواریم تفاهمی حاصل شود که سود آن، بیش از پیش به نفع مردم تهران باشد.