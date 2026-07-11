به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، "ویان کمانگر" بانوی فوتبالیست کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان جوانان کشورمان به این اردو فراخوانده شده است.

تمرینات تیم ملی فوتبال جوانان بانوان ایران از ۱۹ تیرماه در حال برگزاری است و ملی‌پوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

رقابت‌های فوتبال زیر ۲۰ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان طی روز‌های ۲۸ تیر لغایت چهارم مرداد به میزبانی تاجیکستان و در شهر دوشنبه این کشور برگزار می‌شود.