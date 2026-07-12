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دانشگاه سمنان در جمع دانشگاههای برتر جهان در رتبهبندی جهانی ISC ۲۰۲۵ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ محمدحسین احسانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، از حضور دانشگاه سمنان در رتبهبندی جهانی ISC ۲۰۲۵ خبر داد و این موفقیت را نشانهای از ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و بینالمللی دانشگاه دانست.
احسانی با اشاره به انتشار نتایج رتبهبندی جهانی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اظهار کرد: در رتبهبندی جهانی ISC ۲۰۲۵، تعداد ۲ هزار و ۷۴۹ دانشگاه از ۱۱۵ کشور مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که ۷۶ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران موفق به حضور در این نظام معتبر رتبهبندی شدهاند.
وی افزود: دانشگاه سمنان نیز با کسب رتبه جهانی به اضافه ۲۰۰۱ توانسته است در میان دانشگاههای منتخب کشور و جهان قرار گیرد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با بیان اینکه نظام رتبهبندی جهانی ISC بر پایه شاخصهای معتبر بینالمللی و بدون خوداظهاری دانشگاهها انجام میشود، تصریح کرد: این رتبهبندی با ارزیابی عملکرد دانشگاهها در حوزههای آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی و همچنین میزان دیدهشدن بینالمللی، تصویری دقیق از جایگاه واقعی دانشگاهها در عرصه جهانی ارائه میکند.
دکتر احسانی خاطرنشان کرد: حضور دانشگاه سمنان در این رتبهبندی معتبر، بیانگر حرکت هدفمند دانشگاه در مسیر تحقق سند راهبردی توسعه، ارتقای کیفیت پژوهش، افزایش تولیدات علمی اثرگذار، گسترش همکاریهای بینالمللی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه است.