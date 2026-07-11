به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: در پی وقوع سرقت گاو صندوق حاوی مقدار تقریبی سه کیلوگرم طلا از منزلی مسکونی در فروردین ماه امسال در یکی از محله‌های این شهرستان، رسیدگی به پرونده در دستور کار افسران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ لطف‌الله محمدی افزود: با پیگیری و تحقیقات پلیس، انگشت اتهام کارآگاهان به سمت شاگرد مغازه شاکی رفت و پس از دستگیری با مشاهده دلایل پلیس به سرقت طلا‌ها اعتراف کرد.

وی بیان کرد: سارق گاوصندوق حاوی طلا که از آشنایان شاکی بود، دستگیر و از وی ۶۷ قطعه سکه مسروقه در باغچه مجاور خانه متهم کشف شد.

فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه متهم طلا‌های مسروقه را در شیراز به فروش رسانده و خودرو ۲۰۷ و سکه خریداری کرده بود گفت: در این خصوص چهار نفر دیگر که به عنوان مالخر و همکاری در زمینه خرید خودرو نقش داشتند، دستگیر شدند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.