رئیس اداره پست شهرستان نور از برپایی موکب «آقای شهید» با همکاری شرکت ملی پست و نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: شهروندان تا ۲۵ تیرماه فرصت دارند دل‌نوشته‌های خود را در این پویش ملی ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره پست شهرستان نور از برپایی موکب «آقای شهید» با همکاری شرکت ملی پست و نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این موکب تا ۲۵ تیرماه آماده دریافت دل‌نوشته‌های مردم است.

زهرا سیاه‌پشت اظهار کرد: پویش «آقای شهید» با هدف جمع‌آوری دل‌نوشته‌های مردمی برای شهید برگزار می‌شود تا افرادی که به هر دلیل فرصت حضور در مراسم بدرقه یا بیان احساسات و خاطرات خود را نداشته‌اند، بتوانند پیام‌ها و دل‌نوشته‌های خود را ثبت کنند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند دل‌نوشته‌های خود را به‌صورت محرمانه در صندوق پستی مستقر در محل موکب قرار دهند.

رئیس اداره پست شهرستان نور گفت: دل‌نوشته‌های جمع‌آوری‌شده پس از بررسی، توسط نهاد ریاست جمهوری با نام نویسندگان چاپ و نگهداری خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که یک نسخه در موزه بین‌المللی و نسخه‌ای دیگر در آرشیو نهاد ریاست جمهوری بایگانی می‌شود.

سیاه‌پشت با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این پویش ملی، افزود: موکب «آقای شهید» تا ۲۵ تیرماه در خیابان پاسداران، محل اجتماع فاتحان خیبر شهرستان نور، آماده دریافت دل‌نوشته‌های مردم و ارائه خدمات به شهروندان است.