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فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و اجرای ۲ عملیات هدفمند، با انهدام یک باند سازمان یافته، موفق به کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علیاکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا گفت: پس از هفتهها رصد مستمر و اقدامات تخصصی، مسیرهای تردد قاچاقچیانی که قصد انتقال محمولههای سنگین مواد مخدر به داخل کشور را داشتند، توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.
وی افزود: در این سلسله عملیاتهای دقیق که با پشتیبانی اطلاعاتی و استقرار تیمهای عملیاتی در محورهای احتمالی تردد قاچاقچیان صورت گرفت، ضربهای مهلک به پیکره این باند سازمان یافته وارد آمد و سوداگران مرگ در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در این عملیاتها در مجموع یک تن و ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۶۰۰ کیلوگرم حشیش و ۴۳۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.
سردار جاویدان از دستگیری یکی از اعضای اصلی این باند و توقیف دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: نیروهای مرزبانی با آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تحرکی را از سوی سوداگران مرگ رصد کرده و با متخلفان و برهمزنندگان امنیت کشور، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهند کرد.