پخش زنده
امروز: -
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از مشترکان خواست با ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته، صنعت برق را در تأمین انرژی پایدار یاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مهدی زارع خفری، معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، مشارکت ملی در مدیریت مصرف را ضامن پایداری شبکه دانست و اظهار داشت: با افزایش دمای هوا و رشد بار مصرفی به ویژه در بخش خانگی، صنعت برق با چالشهایی مواجه میشود که عبور از این شرایط بدون همکاری مشترکان امکانپذیر نیست.
وی افزود: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی نه تنها یک ضرورت، بلکه فرصتی برای خدمترسانی بهتر به هموطنان و حمایت از بخش تولید است. زارع خفری به شهروندان پیشنهاد داد با اقدامات سادهای همچون تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه، نصب سایبان برای کولرهای آبی، استفاده حداکثری از نور طبیعی روز و بهکارگیری لامپهای کممصرف، یاریگر خادمان خود در صنعت برق باشند.
این مقام مسئول با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای روزهای گرم پیشرو تصریح کرد: ۸۷ دستگاه خودروی عملیاتی، ۱۴۶ گروه تعمیرات و ۱۸ گروه خط گرم در ۲۷ شهرستان استان فارس بهصورت شبانهروزی برای حفظ پایداری شبکه و آرامش شهروندان در حالت آمادهباش قرار دارند.
زارع خفری از عموم هماستانیها درخواست کرد در هفتههای آتی اهتمام ویژهای به صرفهجویی داشته باشند تا با همراهی مردم، از روزهای اوج گرما با موفقیت و بدون قطعی برق عبور کنیم.