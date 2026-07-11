فرمانده نیروی زمینی ارتش با حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار با اشاره به ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح در جریان «جنگ ۴۰ روزه»، از مجاهدت‌های نیروی زمینی ارتش در سخت‌ترین شرایط تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح ما با فداکاری‌های خود توانستند دشمنان صهیونیستی و آمریکایی را که پیش از جنگ ادعا‌های بسیاری داشتند، به عقب‌نشینی وادار کرده و سربلندی ایران را در سطح جهانی به ارمغان آورند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین با ستایش مدیریت جهادی و میدانی امیر جهانشاهی در طول «جنگ رمضان»، حضور فرماندهان در خط مقدم میدان را عاملی کلیدی در ارتقای روحیه و انگیزه رزمندگان دانست.

وی افزود: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان بازوی توانمند فرماندهان، در راستای اجرای عدالت و تقویت اقتدار و نظم در ارگان‌های نظامی تلاش می‌کند.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان از وحدت و همدلی میان نیرو‌های ارتش، سپاه و مرزبانی در پاسداری از مرز‌ها قدردانی کرد و تعاملات نزدیک این دو نهاد را عامل موفقیت در انجام مأموریت‌ها برشمرد.

امیر علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از حمایت‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پیشبرد مأموریت‌ها قدردانی کرد و گزارشی از تحولات و دستاورد‌های مربوط به «جنگ رمضان» ارائه کرد.