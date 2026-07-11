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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از برگزاری آیین گرامیداشت «آقای شهید ایران» و شهدای ایران روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در ساری خبر داد و از جامعه کار، تولید و تعاون استان برای حضور در این مراسم دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از برگزاری آیین گرامیداشت «آقای شهید ایران» و شهدای ایران در ساری خبر داد و از جامعه بزرگ کار، تولید و تعاون استان برای حضور در این مراسم دعوت کرد.
سیدعلیاصغر حسینیشیروانی اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، تضمینکننده تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت ملی است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید با حضور در چنین مراسمهایی، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان، بهویژه رهبر شهید، نشان دهیم.
وی افزود: رهبر شهید عمر پربرکت خود را صرف هدایت امت اسلامی، تقویت وحدت ملی، صیانت از استقلال کشور، حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از حقوق ملت ایران کرد و سیره، اندیشه و مجاهدتهای ایشان سرمایهای ماندگار برای ایران اسلامی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینهای بزرگداشت شهدا، تجلی وحدت ملی، ولایتمداری و قدردانی از ایثار کسانی است که امنیت، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری آنان است.
حسینیشیروانی با اشاره به نقش جامعه کار و تولید در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایی و تعاونگران همواره در کنار مردم و نظام اسلامی بودهاند و با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای شهدا و مسیر عزتآفرین آنان تجدید بیعت خواهند کرد.
وی افزود: آیین گرامیداشت رهبر شهید و شهدای ایران با همکاری شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج کارگران و جامعه بزرگ کار و تولید استان، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در ساری، میدان حضرت ولیعصر (عج)، مسجد حضرت رسول (ص) برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان از کارکنان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تعاونگران، بازنشستگان، خانوادههای معظم شهدا و عموم مردم استان دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و شهدای ایران، پیام وحدت، استقامت و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.