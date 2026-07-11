پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: کسب مهارتهای تبلیغی و ارتباطی، نیاز امروز فعالان فرهنگی اربعین است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حمید احمدی، نماینده بعثه مقام معظم رهبری در ستاد مرکزی و رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، امروز در آیین افتتاحیه دوره مجازی علمی ـ تبلیغی «سفیرات الحسین» با تأکید بر ضرورت تربیت مبلغان توانمند برای حضور در عرصه بینالمللی اربعین، گفت: شرایط جدید پیشروی امت اسلامی، فرصتهای تازهای را در موسم اربعین ایجاد کرده است که بهرهگیری از آنها نیازمند شناخت عمیق، معرفت صحیح و کسب مهارتهای لازم است.
وی با اشاره به سخنان امام شهید مبنی بر اینکه «این همبستگی عملی، مایه سعادت اسلام است»، اظهار کرد: اربعین امروز به بستری برای تقویت وحدت و همگرایی جهان اسلام تبدیل شده و فعالان فرهنگی باید با شناخت دقیق این ظرفیت، برای ایفای نقش مؤثر در این عرصه آماده شوند.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین افزود: پس از شناخت صحیح این پدیده عظیم، گام بعدی، فراگیری مهارتهایی است که امکان برقراری ارتباط، گفتوگو، تعامل و همکاری با مخاطبان گوناگون را فراهم کند. حضور در این اجتماع بزرگ زمانی اثربخش خواهد بود که بتوانیم ارتباطی سازنده و هدفمند با زائران و مخاطبان از ملیتها و فرهنگهای مختلف برقرار کنیم.
احمدی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت اساتید، دانشگاهیان، مبلغان، اصحاب رسانه و همه فعالان فرهنگی تصریح کرد: همه کسانی که صاحب اندیشه، قلم و تریبون هستند باید در عرصه فرهنگی اربعین نقشآفرینی کنند و با تعامل مؤثر، پیام این حرکت عظیم را به مخاطبان داخلی و بینالمللی منتقل سازند.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه اربعین، خاطرنشان کرد: اربعین میتواند زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد و از همین منظر، شناخت ابعاد معرفتی، فرهنگی و تمدنی این حرکت عظیم، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین همچنین بر محوریت معارف عاشورا در آموزشهای اربعینی تأکید کرد و گفت: در دیدگاه رهبر معظم شهید ، اربعین جدا از عاشورا نبوده و بدون نقش حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) تبیین نشده است؛ از اینرو آموزشهای این دوره نیز باید بر پایه معارف نهضت حسینی و تبیین نقش بیبدیل حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در استمرار پیام عاشورا استوار باشد.
وی کسب مهارتهای زبانی، ارتباطی، علمی، رسانهای و هنری را از مهمترین نیازهای مبلغان اربعین برشمرد و افزود: امروز علاوه بر ارتباطات چهرهبهچهره، باید از ظرفیت فضای مجازی، رسانهها و بسترهای نوین ارتباطی برای انتقال پیام اربعین به جهانیان بهره گرفت.
احمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری دوره «سفیرات الحسین» زمینه تربیت مبلغان توانمند و آشنا با نیازهای روز را فراهم کرده و به تقویت وحدت امت اسلامی و شکلگیری اربعین تمدنی کمک کند.
دوره مجازی علمی ـ تبلیغی «سفیرات الحسین(ع)» به همت پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و با همکاری شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، از امروز تا ۳۱ تیر امسال به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه ویژه بانوان در محورها و موضوعات زیر برگزار میشود:
۱. بیداری جهانی
۲. استکبارستیزی (مثلی لایبایع مثله)
۳. تمدن نوین اسلامی
۴. وحدت جهان اسلام
۵. بازتاب جهانی جنگ آمریکا و ایران
۶. نقش اربعین در معماری تمدنی مقاومت
۷. الگوی سوم زن مسلمان
۸. عدالت خواهی