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فرمانده سپاه امام رضا (ع) با صدور پیامی، از حضور گسترده و حماسی ملت ولایتمدار ایران و بهویژه مردم استان خراسان رضوی در مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار غیاثی در پیام خود ضمن ستایش حضور بینظیر شرکتکنندگان در آیین بدرقه و تدفین پیکر مطهر رهبر و قائد شهید، تأکید کرد که این اقدام، بار دیگر عهد ناگسستنی ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و مکتب شهادت را به جهانیان نشان داد.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به پیوند میان امت و امام، این نمایش اقتدار و وحدت را ضامن بقای عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: «حضور آگاهانه در جوار بارگاه منور رضوی، پیامی روشن به دشمنان است مبنی بر اینکه راه شهیدان هرگز بیرهرو نمیماند و شعلههای مقاومت همواره مسیر استکبارستیزی را روشن خواهد داشت.»
سردار غیاثی همچنین از تمام هیئتهای مذهبی، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی، خدماتی و خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) که در برگزاری این مراسم باشکوه نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی نمود.