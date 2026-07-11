معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جایزه جهانی شعر «امام شهید» را نخستین رویداد بین‌المللی فرهنگی پس از شهادت رهبر شهید دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دیوسالار، در نشست خبری نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید که امروز شنبه برگزار شد، گفت: در مدت کوتاهی، مجموعه‌ای از آثار شاعران ایران و جهان گردآوری شد که حاصل آن رونمایی از ۱۰ جلد کتاب در آیین اختتامیه این رویداد است.

دیوسالار، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جایزه جهانی شعر «امام شهید» افزود: در روزهای ابتدایی پس از شهادت رهبر شهید، برنامه‌ریزی برای اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی در داخل و خارج از کشور آغاز شد و در همین راستا، ایده برگزاری یک رویداد بین‌المللی ادبی شکل گرفت.

وی گفت: در نخستین جلسات هماهنگی، پیشنهاد برگزاری جایزه جهانی شعر با توجه به جایگاه ادبی رهبر شهید مطرح شد. در ابتدا تصور نمی‌شد که در این مدت کوتاه بتوان چنین رویداد گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برگزار کرد، اما با همت شاعران، همکاری نهادهای فرهنگی و تلاش دست‌اندرکاران، این هدف محقق شد.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به استقبال گسترده شاعران از این فراخوان گفت: آثار ارزشمند و ماندگاری از شاعران ایرانی و خارجی درباره شخصیت رهبر شهید خلق شد که علاوه بر بیان ارادت اهل شعر و ادب، حماسه ملت ایران را نیز به تصویر کشیده است.

حسین دیوسالار تأکید کرد: این تجربه نشان داد که ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای تبیین شخصیت رهبر شهید بسیار گسترده است و می‌توان در حوزه‌های دیگری همچون خوشنویسی، نقاشی و سایر هنرها نیز برنامه‌های مشابهی برگزار کرد.

وی همچنین از حضور مهمانان خارجی در آیین اختتامیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه‌ای برای معرفی هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی رهبر شهید در سطح بین‌المللی و به زبان‌های مختلف باشد.

آیین اختتامیه این جایزه از ساعت ۹ تا ۱۲ روز سه شنبه ۲۳ تیرماه برگزار می‌شود و در آن، ۴۲ شاعر از ۱۰ کشور به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد. همچنین ۱۴ شاعر ایرانی جوایز خود را در این مراسم دریافت می‌کنند.