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شبکههای کودک، امید و تهران، در سومین هفته تابستان، چندین فیلم سینمایی و پویانمای پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی و پویانمایی «سفر بزرگ ۲: یک بسته خاص»، «الله یار و مهرو»، «لاته و سنگ آب حیاتی»، «کارنامه»، «افسانه ربات ها»، «نردبان»، «کارآگاه کونان و شمشیر ستاره دار»، «روزهایی با دوچرخه»، «بهترین فیلم اسلایم»، «بدون سیگنال»، «خداحافظ خوشبختی»، «خلبان ابدی»، «جدال در زندان»، «چطور ابر قهرمان شدم» و «رها شده»، از شنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیر از شبکههای کودک، امید و تهران پخش میشوند.
شبکه کودک
*پویانمایی سینمایی «سفر بزرگ ۲: یک بسته خاص» به کارگردانی «ناتالیا نیلووا و واسیلی روونسکی»، امروز پخش می شود.
در این پویانمایی خواهیم دید: کارل لک لک نامه رسان برای این که اشتباه سال گذشتهاش را جبران کند، بچه خرس گریزلی را با خود میبرد تا به خانواده اش برساند. در راه کرکس که میخواهد مانع رسیدن بچه خرس بچه گریزلی شود و کارل را منحرف میکند. کارل در خانه میکمیک، خرس قهوهای و دوست خرگوشش اسکار متوقف میشود. میکمیک هم که اوضاع را این چنین میبیند تصمیم میگیرد به لکلک کمک کند تا خرس گریزلی را به خانوادهاش برساند. در این سفر آنها متوجه میشوند، پدر کرکس کسی است که ...
*پویانمایی سینمایی «الله یار و مهرو» به کارگردانی «عزیر ظهیر خان»، یک شنبه ۲۱ تیر پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: الله یار پسر بچهای است که با پدر جنگلبانش زندگی میکند. شبی الله یار با صدایی بیدار شده و به حیاط خانه میرود و متوجه میشود که یک بز کمیاب به نام بز مار خور در یک جعبه در حیاط آنها افتاده است. شکارچی برای پس گرفتن مارخور به پدر الله یار حمله کرده و بز و الله یار را با خود میبرد. الله یار وقتی ماشین میایستد، با مارخور فرار میکند. الله یار و مارخور که نامش مهرو است با هم به سمت سیاکوه به راه میافتند تا خانواده مهرو را از خطر بازگشت شکارچیها آگاه کنند ولی...
*پویانمایی سینمایی «لاته و سنگ آب حیاتی» به کارگردانی «رجینا ولکر»، دوشنبه ۲۲ تیر پخش می شود.
در این پویانمایی خواهیم دید: در یک جنگل زیبا و سرسبز، حیوانات از کمبود آب رنج میبرند. این مشکل زمانی به وجود آمده که یک سنگ جادویی آب که منبع آب جنگل بود، توسط یک خرس قدرتمند به نام بنتو دزدیده شد. او این سنگ را در قلعه خود نگهداری میکند و مانع از جریان آب در جنگل میشود. لاته، یک جوجهتیغی ماجراجو و شجاع، که گاهی کمی خودخواه و جسور است، به طور ناخواسته خود را درگیر این ماجرا میکند. در ابتدا، او برای این که به دوستانش نشان دهد که قهرمان است، ادعا میکند که میتواند سنگ جادویی را بازگرداند. با این که اطرافیانش به تواناییهای او شک دارند، لاته تصمیم میگیرد این ماموریت خطرناک را آغاز کند. در این سفر، تیوم، یک سنجاب مهربان و کمی محتاط، به او ملحق میشود. با وجود تفاوتهای شخصیتی، این دو حیوان با هم متحد میشوند تا سنگ جادویی را از چنگ خرس بازپس بگیرند، اما ...
*فیلم تلویزیونی «کارنامه» به کارگردانی «محسن مختاری»، سه شنبه ۲۳ تیر پخش خواهد شد.
این فیلم درباره دختر بچه بازیگوش و سربه هوایی به اسم یاسمن است که با شیطنتها و خرابکاری هایش، هم پدر و مادر و هم معلمانش را به ستوه آورده است. در این بین پدربزرگ یاسمن به دلیل بیماری مدتی است که در منزل آنها ساکن شده است. یاسمن در خلال گفتوگوهای پدر و عمویش چنین میشود که دکترها گفتهاند استرس و ناراحتی برای پدربزرگ بد است و او تا حد ممکن باید خوشحال باشد. از همین رو یاسمن که بسیار به پدربزرگ علاقمند است تصمیم میگیرد با موفقت در درسها و امتحاناتش، باعث خوشحالی پدربزرگ شود. در ابتدا او در رویاهایش، به دنبال این است که با تقلب و یا به دست آوردن خودکاری جادویی به هدفش برسد، اما در ادامه در مییابد که این گونه موفقیت در واقع موفقیت نیست و بیشتر میتواند عامل ناراحتی و تشدید بیماری پدربزرگ شود و ...
مهران رجبی، آیناز دوستی، الهام باقری، رها زارعی و زهره مختاری در فیلم تلویزیونی «کارنامه» بازی کردهاند.
*پویانمایی سینمایی «افسانه ربات ها» به کارگردانی «پراپاس چولسارنونت»، چهارشنبه ۲۴ تیر پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: آلکس به دنبال از بین بردن ربات شورشی به نام ادوارد است و برای این کار از ادموند استفاده میکند. اما در یک نبرد به خواب طولانی فرو میروند و زمانی که بیدار میشوند متوجه میشوند حافظه شان را از دست دادهاند و با یک زنجیر به هم متصلند که ...
شبکه کودک این پویانمایی ها را ساعت ۱۴:۰۰ پخش می کند
شبکه امید
*فیلم تلویزیونی «نردبان» به کارگردانی «ولی باقری و افسانه آقانژاد»، امروز پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: نرگس دختری است که امسال سال به تکلیف رسیدن اوست و قرار است که همه بچهها در جشن تکلیفشان با چادر حاضر شوند. مادر نرگس به اتفاق دختر همسایه شان کوثر برای خرید چادر میروند و دو چادر هم شکل برای آنها میدوزند. در روز جشن تکلیف چادر نرگس و کوثر که از او کوچکتر است با هم عوض میشود و نرگس در مدرسه متوجه میشود که چادرش کوتاه است و به خانه برمی گردد و بالاخره چادرش را میگیرد ولی ...
آیلین باقری، نازنین زهرا متقیان، زهرا نجفی، شیما افسری و ریحانه متقیان در فیلم تلویزیونی «نردبان» هنرنمایی کردهاند.
*پویانمایی سینمایی «کارآگاه کونان و شمشیر ستاره دار» به کارگردانی «چیکا ناگاکا»، یک شنبه ۲۱ تیر پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: کارآگاه کوچک شده داستان یعنی کنان به اتفاق دوستانش پرده از اسرار یک شمشیر قدیمی ستاره دار که حالا پس از قرنها عتیقه شده است بر میدارد و ...
*فیلم سینمایی «روزهایی با دوچرخه» به کارگردانی «دویانی آنانت»، دوشنبه ۲۲ تیر پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی پرو آگاروال، نیدی دیوان و مودیت گونهر؛ داستان پسری به نام آشیش است که در روستایی کوچک زندگی میکند و رؤیای سادهای دارد. داشتن یک دوچرخه تا بتواند مثل بقیه همکلاسیهایش به مدرسه برود. خانوادهاش توان مالی چندانی ندارند و همین، آرزوی کوچک او را به چالشی بزرگ بدل میکند. با ورود معلمی جوان و مهربان به نام یادگار به روستا، نگاه آشیش به درس و زندگی تغییر میکند؛ او یاد میگیرد که امید و تلاش، حتی بدون امکانات، میتواند مسیر آیندهاش را روشن کند و ...
*فیلم سینمایی «بهترین فیلم اسلایم» به کارگردانی «مارتاین اسمیتس»، سه شنبه ۲۳ تیر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی بی بی اسپیک، پاتریک آلیف و دنیس ازنام؛ درباره دختری نوجوان به نام ایندی است که به واسطه سفر طبیعت گردی پدر و مادرش در گذشته زمانی که ایندی کودک بوده است به طور اتفاقی با یک غار عجیب روبهرو شده است. در آنجا یک سنگ شگفت انگیز که معدن ماده تولیدکننده اسلایم است توسط ایندی کوچک کشف میشود. از آن تاریخ دختر قهرمان داستان با علاقه خود به اسلایم طرفداران زیادی در سرتاسر جهان به دست میآورد. حالا که نوجوان شده است تصمیم میگیرد کار با اسلایم را به اتمام برساند، اما تماس مادر که برای یک پژوهش به منطقه مذکور رفته است ماجراجویی جدیدی را برای ایندی و دوستش رقم میزند. آنها عازم منطقه جنگلی شده و با دهکده اسلایمها آشنا میشوند و ...
*فیلم سینمایی «بدون سیگنال» به کارگردانی «ادواردو پلوویوکس»، چهارشنبه ۲۴ تیر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جرارد جوگنوت، ماکسیم گاستیول و مانون آزم خواهیم دید: خانوادهای متشکل از پدر و مادر (سرژ و کریس) و دو فرزندشان، گبی ۱۱ ساله و یوناس ۹ ساله، برای گذراندن یک آخر هفته آرام و به دور از هیاهوی شهر، به کلبهای دورافتاده در دل جنگلهای پیرنه میروند. بچهها که از این محیط بدون اینترنت و سرگرمیهای شهری حوصلهشان سر رفته، تصمیم میگیرند برای ماجراجویی به تنهایی به جنگل بروند. در حین گشتوگذار، آنها به طور اتفاقی شاهد یک صحنه خراب کاری میشوند: دو خلافکار به نامهای وایکینگ و دلتا که به همان اندازه که خطرناک به نظر میرسند، احمق و بیعرضه هستند، در حال منفجر کردن یک دکل مخابراتی هستند تا تمام ارتباطات منطقه را قطع کنند. خلافکاران متوجه حضور بچهها میشوند و برای ساکت کردنشان، آنها را تعقیب میکنند. گبی و یوناس با ترس و وحشت به سمت کلبه فرار میکنند. وقتی به کلبه میرسند، متوجه میشوند که به دلیل قطع شدن شبکه تلفن همراه، نمیتوانند با کسی تماس بگیرند و از کسی کمک بخواهند. آنها در کلبه تنها هستند و دو خلافکار مصمم به گرفتن آنها هستند که ...
شبکه امید این فیلم ها را ساعت ۱۷:۰۰ پخش می کند.
شبکه تهران
*فیلم سینمایی «خداحافظ خوشبختی» به کارگردانی «کن اسکات»، امروز پخش میشود.
در این فیلم با بازی فرانسوا آرنو، آنتوان برتراند و لوئیس موریست خواهیم دید: فلیپ لامبرد که یک تاجر بانفوذ است فوت میکند و پسرانش نیکلا و توماس و چارلز و ویلیام با خانواده هایشان برای مراسم وی به عمارت خانوادگیشان میروند و متوجه میشوند که لیلیان اتاقهای انجا را اجاره میداده است. آنها از این موضوع ناراحت شده و زمانی که متوجه میشوند که لیلیان نمیتواند پولهای به دست امده را برگرداند قصد دارند از او شکایت نماید که متوجه میشوند که فلیپ خانه را به کارمندانش بخشیده است. نیکلا پیشنهاد میدهد که عمارت را حفظ نمایند و او به همراه کارمندان انجا را به یک رستوران تبدیل کند و همگی سود ببرند ولی چارلز نمیپذیرد. آنها روزها در انجا با هم وقت میگذرانند که ...
*فیلم سینمایی «خلبان ابدی» به کارگردانی «تاکاشی یامازاکی»، یک شنبه ۲۱ تیر پخش میشود.
در این فیلم با بازی جون ایچی اوکادا، هاروما میروا، مائو اینوئه و ایسو ناتسویاگی خواهیم دید: یک مرد جوان و خواهرش در مییابند که مردی که آنها همیشه فکر میکردند پدربزرگشان بوده، شوهر دوم مادربزرگشان است و پدربزرگ واقعیشان یک خلبان بوده که در جنگ فوت کرده است و ...
*فیلم سینمایی «جدال در زندان» به کارگردانی «دیوید لم»، دوشنبه ۲۲ تیر پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوئیس کو، کوین چنج و رایموند لم خواهیم دید: پیرمردی وقتی میبیند که ماشینهایی به باغش حمله کرده و همه چیز را خراب میکنند سکته کرده و میمیرد. نوه اش، ناتالی پیگیر موضوع میشود و به سراغ ویلیام لوک، از ماموران پلس امنیت هنگ کنگ میرود و از او میخواهد در پیگیری مرگ پدربزرگش او را یاری دهد. پلیس امنیت میداند که اینها زیر سر شخص پولداری به نام سائو است ولی هیچ مدرکی در دست ندارند، سائو قتلهای زیادی کرده که هیچ کدام ثابت نشده و اکنون به جرم دیگری در زندان است پلیس امنیت تصمیم میگیرد که ویلیام لوک را برای پیدا کردن مدرکی به زندانی که سائو در آن است بفرستد. ویلیام متوجه میشود که سائو و وانگ، پلیس فاسد سابق دو گروه خلافکار را شکل دادهاند که با یکدیگر رقابت دارند. لوک متوجه میشود که سائو فرزند یوآن است، مردی که سال هاست در چین زندگی میکند و ...
*فیلم سینمایی «چطور ابر قهرمان شدم» به کارگردانی «داگلاس آتال»، سه شنبه ۲۳ تیر پخش میشود.
در این فیلم با بازی بنوییت پولوردی، پیو مرامی و ویمالا پونز خواهیم دید: در پاریس افرادی پیدا شدهاند که قدرتهای خاصی دارند و میتوانند از دستهای خود آتش افروزی کنند و یا با نگاهشان دیگران را نابینا کنند و پلیس به دبنالشان است. یک گروه خلافکار با دزدیدن این افراد سعی دارند که از قدرت آنها برای تولید مواد مخدری نیروزا استفاده نمایند. جوانان با مصرف این مواد میتوانند به صورت موقتی صاحب نیروهای خارق العاده شوند، اما مصرف این مواد باعث مرگ افراد زیادی شده است. دو پلیس جوان تلاش میکنند این گروه خلافکار را دستگیر کنند که متوجه میشوند که یکی از پلیسها صاحب این قدرتها شده است و.
*فیلم سینمایی «رها شده» به کارگردانی «جان کسار»، چهارشنبه ۲۴ تیر پخش میشود.
در این فیلم با بازی کیفر ساترلند، دونالد ساترلند، برایان کاکس، مایکل وینکات، آرون پول و دمی مور خواهیم دید: هنری، یک آدم کش سابقه دار پس از جنگ داخلی و سالها دوری از خانه به زادگاهش و پیش پدرش باز میگردد. او متوجه میشود، مادرش مرده و نامزدش هم ازدواج کرده است. او در کودکی در یک حادثه برادر کوچکش را از دست داده و همواره فکر میکرد، پدرش او را در مرگ برادرش مقصر میداند. از طرفی در این شهر کوچک یک سرمایه دار با استخدام چند هفت تیرکش به زور مزرعه کشاورزان را از جنگ آنها در میآورد و تاکنون دو مزرعه دار را کشتهاند. هنری دیگر اسلحه را کنار گذاشته و قصد دارد. مزرعه کوچکی را که مادرش به آن علاقه داشته را آزاد کند. هنری از اتفاقات شهر خود را کنار کشیده، به خصوص که هنوز مردم او را یک ادم کش و خلافکار میدانند. حتی نامزد سابقش از او میخواهد که در مقابل هفت تیر کشها به او و همسرش کمک کند، اما او ...
این فیلم ها ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.