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اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای یکشنبه تا سه شنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور استان از اوایل وقت یکشنبه تا پیش از ظهر سه شنبه بر استان حاکم خواهد بود.
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای جادهای و احتمال آسیب به سازههای موقت از پیادهای این وضعیت به شمار میآید.
کاهش فعالیتهای فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس جامعه، احتیاط در ترددهای جادهای و استحکام سازههای موقت توصیه شده است.