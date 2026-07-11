به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که وزش باد به نسبت شدید با احتمال گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور استان از اوایل وقت یکشنبه تا پیش از ظهر سه شنبه بر استان حاکم خواهد بود.

کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای و احتمال آسیب به سازه‌های موقت از پیاد‌های این وضعیت به شمار می‌آید.

کاهش فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و استحکام سازه‌های موقت توصیه شده است.