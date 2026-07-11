راه‌اندازی سومین واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهره‌برداری سومین و آخرین واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح، ظرفیت نیروگاه به ۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.