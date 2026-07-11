راهاندازی سومین واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهرهبرداری سومین و آخرین واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح، ظرفیت نیروگاه به ۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، تورج دهقانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با بهرهبرداری از سومین و آخرین بلوک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارسجنوبی، این نیروگاه اکنون با ظرفیت نامی ۵۰۰ مگاوات بهطور کامل وارد مدار شده و آماده تأمین برق مورد نیاز صنایع منطقه است.
وی تصریح کرد: ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی بخش بخار این نیروگاه، امکان تأمین برق پالایشگاههای پارس یک در عسلویه، پارس دو در کنگان و همچنین مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه را فراهم میکند و نقش مهمی در پایداری تولید، استمرار فرآیندهای حیاتی پالایشگاهی و افزایش ضریب اطمینان شبکه برق جنوب کشور خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به روند اجرای این طرح، افزود: کارکنان، پیمانکاران و متخصصان طرح در تمامی مراحل اجرا، حتی در شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بدون وقفه و بهصورت شبانهروزی فعالیت کردند تا این طرح ملی مطابق برنامه به بهرهبرداری برسد.
دهقانی با تأکید بر اهمیت این طرح، گفت: بهرهبرداری کامل از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی، علاوهبر افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق صنایع راهبردی، در ارتقای تابآوری شبکه برق کشور، صیانت از سرمایههای ملی و بهرهبرداری پایدار از این نیروگاه نیز مؤثر است.
نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی شامل سه واحد بخار است که با راهاندازی بلوک سوم، طرح توسعه بخش بخار نیروگاه بهطور کامل تکمیل و عملیاتی شده است.