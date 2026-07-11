معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ تیرماه و تعداد داوطلبان را ۳۴ هزار و ۸۸۴ داوطلب در سطح استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رحیم پیغان با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، با رقابت ۳۴ هزار و ۸۸۴ داوطلب در سطح استان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۵۵۵ داوطلب زن و ۱۸ هزار و ۳۲۹ داوطلب مرد هستند و این آزمون روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در ۲ نوبت صبح و بعد ازظهر و روز جمعه ۲۶ تیرماه در یک نوبت صبح، به میزبانی دانشگاه‌ها، موسسسات آموزش عالی و برخی مناطق آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، دانشگاه شهید چمران اهواز، جهاد دانشگاهی اهواز، دانشگاه ملی مهارت خوزستان، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اهواز، آبادان، اندیمشک، ایذه، ماهشهر، دزفول، مسجدسلیمان، رامهرمز و دشت‌آزادگان و دانشگاه پیام نور واحد‌های اندیمشک، ماهشهر، دشت‌آزادگان، شوش و شوشتر، میزبان داوطلبان خواهند بود.

پیغان بیان داشت: همچنین آموزش و پرورش شهرستان‌های آبادان، اندیمشک، ایذه، ماهشهر و مسجدسلیمان به عنوان حوزه‌های برگزاری آزمون در نظر گرفته شده‌اند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به چند توصیه به داوطلبان تاکید کرد: از داوطلبان درخواست می‌شود که پیش از موعد باز شدن در‌های حوزه آزمون و حداقل نیم ساعت پیش از بسته شدن در‌ها حضور داشته باشند، همچنین همراه داشتن کارت شناسایی، کارت ملی و یا شناسنامه ضروری است.

وی ادامه داد: داوطلبان توجه داشته باشند که از آوردن وسایل الکترونیکی شامل؛ موبایل، تبلت، لپ‌تاپ، ساعت هوشمند، خودکار و... اکیدا خودداری کنند.

دانشگاه شهید چمران اهواز در حال حاضر ۱۴ هزار دانشجو، ۴۰۰ رشته گرایش و ۶۰۰ عضو هیات علمی دارد.