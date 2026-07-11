مدیر حج و زیارت استان قم از آغاز ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه خبر داد و گفت: واجدان شرایط می‌توانند بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده، فرآیند اعلام آمادگی خود را در سامانه حج من انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ابوالفضل نوفرستی با بیان اینکه ثبت‌نام به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می‌شود، اظهار کرد: در روز‌های ابتدایی، اولویت ثبت‌نام با افرادی است که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده، اما موفق به تشرف نشده‌اند و پس از آن، سایر دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری مطابق جدول زمان‌بندی اعلامی امکان ثبت اعلام آمادگی خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات متقاضیان افزود: زائران باید پیش از ثبت اعلام آمادگی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به‌روزرسانی کرده و سپس با ورود به سامانه حج من و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، فرآیند ثبت اعلام آمادگی را نهایی کنند. در این مرحله نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست.

مدیر حج و زیارت استان قم همچنین با اشاره به آمار اعزام زائران گفت: امسال سه هزار نفر از استان قم در حج تمتع حضور یافتند.