به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: ماموران پاسگاه فهلیان و سراب بهرام هنگام گشت‌زنی در جاده به سه دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ سید محمد یوسفی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۸۲ راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.