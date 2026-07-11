پویانمایی کوتاه «گل‌های کاغذی» جایزه بهترین اثر کوتاه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم روسیه را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم «در خانواده» روسیه را دریافت کرد.

«گل‌های کاغذی» درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه در یک سال گذشته سفر‌های متعدد جشنواره‌ای داشته و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان را دریافت کرده است.