با وجود اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، مهر سال گذشته از اعتبار ساقط شده، شورای امنیت با پشتیبانی آمریکا درباره آن تشکیل جلسه داد؛ این جلسه غیرقانونی با اعتراض ایران، روسیه و چین رو‌به‌رو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ با وجود اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، مهرماه سال گذشته از اعتبار ساقط شده، شورای امنیت با پشتیبانی و تحریک آمریکا درباره آن تشکیل جلسه داد، این جلسه غیرقانونی با اعتراض ایران، روسیه و چین رو‌به‌رو شد.