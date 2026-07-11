تغییر روش در بازآفرینی شهری
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه موفقیت بازآفرینی تنها در گروی تغییر چهره ساختمانها نیست، تصریح کرد: بدون فعالسازی موتور محرک اقتصاد محلات و ایجاد اشتغال برای ساکنان، مداخلات عمرانی به توسعه پایدار منجر نخواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، مجید روستا، عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در تبیین رویکردهای نوین این حوزه گفت: معیار اصلی سنجش موفقیت برنامههای بازآفرینی، دیگر صرفاً حجم مداخلات فیزیکی یا تعداد طرحهای عمرانی نیست، بلکه میزان اثربخشی این اقدامات بر رونق کسبوکارهای خرد و معیشت ساکنان است.
وی با بیان اینکه بسیاری از محلات ناکارآمد در گذشته کانون فعالیتهای اقتصادی بودهاند، افزود: تضعیف این نقش، زمینه بروز فقر و بیکاری را فراهم کرده است؛ بنابراین بازآفرینی باید با رویکرد «اقتصادپایه» و با پیوستهای اقتصادی محلهمحور همراه باشد.
روستا تصریح کرد: هر طرح بازآفرینی باید پاسخ دهد که چگونه به ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایههای خرد کمک میکند
وی توسعه گردشگری، احیای بافتهای تاریخی، تقویت اقتصاد خلاق، ایجاد فضاهای کار اشتراکی و برگزاری بازارچههای محلی را از جمله ابزارهای اصلی برای بازگرداندن حیات اقتصادی به محلات هدف دانست. به گفته وی، تجربیات اخیر نشان میدهد زمانی که مردم نتایج ملموس بازآفرینی را در بهبود وضعیت درآمد و معیشت خود احساس کنند، مشارکتپذیری اجتماعی بهمراتب افزایش مییابد.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم بافتهای تاریخی، تأکید کرد که این بافتها نباید تنها به عنوان میراث کالبدی نگریسته شوند، بلکه باید به موتورهای محرک اقتصاد شهری تبدیل گردند.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در بهسازی معابر و فضاهای عمومی تنها زمانی بیشترین بازدهی را دارد که با حمایت از مشاغل بومی و صنایع خلاق همراه شود. این مداخلات به نوعی باید بستری برای پیوند مجدد محله با شبکههای اقتصادی شهر باشد.
وی تصریح کرد: هدف نهایی، دستیابی به الگوهای توسعهمحوری است که همزمان با ارتقای کیفیت محیط زندگی، چرخه اقتصاد محلی را نیز برای دستیابی به رفاه پایدار به حرکت درآورند.