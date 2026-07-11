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مسئول شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: اربعین الگوی حقیقی جهانیسازی بر پایه فطرت، عدالت و ارزشهای الهی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مینو اصلانی، مسئول شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، در آیین افتتاحیه دوره مجازی علمی ـ تبلیغی «سفیرات الحسین(ع)» با بیان اینکه اربعین بزرگترین جلوه جهانیسازی بر مبنای فطرت الهی است، تأکید کرد: این حرکت عظیم مردمی، مسیر تحقق آرمانهای الهی و زمینهسازی برای شکلگیری امت واحده اسلامی و ظهور حضرت ولیعصر(عج) را هموار میکند.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: خون پاک شهدا، سرمایه تداوم مسیر انقلاب اسلامی است و وظیفه همه ما ادامه راه آنان و ایفای مسئولیت در مسیر تحقق آرمانهای بلند اسلام و انقلاب است.
اصلانی همچنین از پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برای برگزاری دوره «سفیرات الحسین» قدردانی کرد و گفت: این دوره فرصت ارزشمندی برای ارتقای دانش و توانمندی بانوان مبلغ در حوزه معارف اربعین و تبلیغ بینالمللی فرهنگ اهلبیت(ع) فراهم کرده است.
مسئول شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تلاش جریانهای سلطه برای تحقق الگوی غربی جهانیسازی افزود: قدرتهای استکباری طی دهههای گذشته با بهرهگیری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی تلاش کردهاند الگوی مورد نظر خود را بر جهان حاکم کنند، اما انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت، مسیر متفاوتی را پیش روی ملتها قرار داده است.
وی تصریح کرد: اربعین، نمونه عینی جهانیشدن بر پایه ارزشهای الهی و فطرت انسانی است؛ حرکتی که در آن همه مؤلفههای یک جامعه الهی از جمله همدلی، ایثار، خدمترسانی، معنویت، عدالت، مشارکت مردمی و وحدت در زیباترین شکل خود متجلی میشود.
اصلانی با بیان اینکه اربعین جلوهای از جامعه مهدوی است، خاطرنشان کرد: در این اجتماع عظیم، انسانها با زبانها، قومیتها، نژادها و حتی ادیان و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند و حول محور محبت اهلبیت(ع) و ارزشهای انسانی به هم نزدیک میشوند؛ ظرفیتی که میتواند زمینهساز شکلگیری امت واحده اسلامی باشد.
وی نقش خانواده را از ویژگیهای ممتاز فرهنگ اربعین برشمرد و افزود: حضور گسترده خانوادهها در این حرکت، نشاندهنده جایگاه خانواده در تمدن اسلامی است و اربعین الگویی از همزیستی، همدلی و مشارکت اجتماعی را به جهانیان ارائه میکند؛ الگویی که با فرهنگ فردگرایی حاکم بر جوامع غربی تفاوتی بنیادین دارد.
مسئول شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: فرهنگ اربعین با ترویج روحیه ایثار، فداکاری، خدمت بیمنت و محبت، بسیاری از الگوهای مادی و فردگرایانه رایج در جهان امروز را به چالش کشیده و تصویری واقعی از جامعه مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و معنویت ارائه کرده است.
اصلانی در پایان با دعوت از بانوان برای نقشآفرینی فعال در عرصه تبلیغ بینالمللی، اظهار امیدواری کرد شرکتکنندگان در دوره «سفیرات الحسین(ع)» با بهرهگیری از آموزشهای علمی، تبلیغی و مهارتی، بتوانند پیام جهانی اربعین و معارف اهلبیت(ع) را به مخاطبان مختلف در سراسر جهان منتقل کنند.
دوره مجازی علمی ـ تبلیغی «سفیرات الحسین(ع)» به همت پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و با همکاری شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، از ۲۰ تا ۳۱ تیر امسال به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه ویژه بانوان در محورها و موضوعات ۱. بیداری جهانی
۲. استکبارستیزی (مثلی لایبایع مثله) ۳. تمدن نوین اسلامی ۴. وحدت جهان اسلام ۵. بازتاب جهانی جنگ آمریکا و ایران ۶. نقش اربعین در معماری تمدنی مقاومت۷. الگوی سوم زن مسلمان۸. عدالت خواهی برگزار می شود.