رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: یک بهله سارگپه که توسط یکی از شهروندان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس تحویل داده شده بود، پس از طی مراحل تیمار و تأیید سلامت جسمانی در زیستگاه طبیعی روستای زرنان رهاسازی شد.

بازگشت پرنده شکاری «سارگپه» به طبیعت شهرستان قدس پس از تیمار و بهبودی

بازگشت پرنده شکاری «سارگپه» به طبیعت شهرستان قدس پس از تیمار و بهبودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان گفت: این پرنده شکاری پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس، تحت بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت جسمانی، در زیستگاه طبیعی خود در محدوده روستای زرنان رهاسازی شد.

وی افزود: این اقدام در راستای حفاظت از گونه‌ های بومی، صیانت از تنوع زیستی و بازگرداندن حیات‌ وحش به زیستگاه‌ های طبیعی انجام شده و نقش مؤثری در تقویت برنامه‌ های حفاظتی و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با قدردانی از شهروندی که این پرنده را به اداره محیط زیست تحویل داد، از مردم خواست در صورت مشاهده گونه‌ های آسیب‌ دیده حیات‌ وحش یا هرگونه تخلف زیست‌ محیطی، موضوع را برای رسیدگی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس اطلاع دهند.