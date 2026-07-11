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معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه: بازار هنر صنایع دستی در کرمانشاه برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی با اشاره به مشکلات هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه گفت: از آنجایی که یکی از اصلیترین مشکلات هنرمندان بحث فروش محصولاتشان است، برنامهریزیهایی صورت گرفته تا به حل این مشکل کمک شود.
وی افزود: یکی از برنامههایی که اخیرا در دستورکار قرار گرفته، همکاری با شهرداری برای برپایی بازار یا گذر هنر صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی کرمانشاه افزود: در این برنامه مقرر شده در یکی از پارکهای شلوغ سطح شهر، میزهای فروش هنرهای دست ساز اصیل و بومی کرمانشاه برپا شود تا شهروندان علاوه بر اینکه با این هنرها آشنا میشوند، از آنها خرید نیز داشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق تفاهم با شهرداری این برنامه از هفته آینده آغاز میشود گفت: دو پارک را برای اجرای این برنامه در نظر گرفتهایم که انتخاب یکی از آنها در روزهای آینده قطعی خواهد شد.
در حال حاضر ۲۵ هزار هنرمند صنایع دستی در ۷۵ رشته در کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.