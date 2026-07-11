به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مسئول برگزاری سوگواره شهر صغاد گفت: با هدف اشاعه فرهنگ قیام امام حسین (ع) سومین سوگواره تعزیه با حضور ۴۰ نفر از تعزیه خوانان از شهر‌های مختلف استان اصفهان از جمله شهرضا، خوانسار و شهر صغاد آباده، ۱۰ مجلس تعزیه با موضوع شهادت حضرت قاسم (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام حسین (ع)، واقعه عاشورا، حر، حضرت علی اکبر (ع)، حضرت رقیه (س) و بازار شام را برگزار می‌کنند.

قاسمی افزود: این سوگواره عصر‌ها در میدان تعزیه محله حسینیه قدیم آباده میزبان دوستداران و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.