مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از انسداد راه‌های ورودی به جنگل منطقه مال‌آقا شهرستان باغملک باهدف حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های جنگلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح‌الله ابوعلی بیان داشت: در راستای پیشگیری از تخلفات، جلوگیری از ورود غیرمجاز وسایل نقلیه و صیانت هرچه بیشتر از عرصه‌های جنگلی، راه‌های ورودی به جنگل منطقه مال‌آقا شهرستان باغملک با همکاری دهیاری روستای مال‌آقا مسدود شد.

وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از آسیب به درختان، حفظ پوشش گیاهی و ارتقای سطح حفاظت از منابع طبیعی این منطقه انجام شده و در قالب تعامل و همکاری مشترک بین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان باغملک و دهیاری روستای مال‌آقا به اجرا درآمده است.

ابوعلی بر تداوم مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های ملی تاکید کرد و از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

طی ۲۰ روز اخیر سه عرصه منابع طبیعی استان در شهرستان‌های بهبهان، دشت آزادگان و باغملک دچار حریق گسترده شدند که در این حوادث یک نفر جان خود را از دست داد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان ضمن تاکید بر اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» در استان گفت: اجرای گسترده این طرح در راستای توسعه مشارکت مردم و تحقق مردمی‌سازی صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی استان ضروری است.

مال آقا روستایی در شهر قلعه تل از توابع شهرستان باغملک یکی از مناطق خوش آب و هوای خوزستان در منطقه‌ای کوهستانی از سلسله جبال زاگرس و از عرصه‌های منابع طبیعی استان محسوب می‌شود.