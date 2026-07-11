با هدف ارتقای بهرهوری و انتقال فناوریهای نوین؛
راهاندازی ۲۲ مزرعه الگوی زراعی و باغبانی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فرایند انتخاب ۲۲ مزرعه الگویی پیشرو در بخشهای زراعت و باغبانی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، زهره حبیبی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به «سال توسعه دانش، فناوری، آموزش و ترویج کشاورزی»، سازمان جهاد کشاورزی استان نیز برنامههای عملیاتی خود را با محوریت اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و افزایش بهرهوری تدوین کرده است.
حبیبی افزود: یکی از محورهای اصلی ترویجی امسال، اجرای طرح مزارع الگویی با مشارکت فعال کشاورزان و باغداران پیشرو است.
وی اضافه کرد: بر اساس سهمیه و برش استانی تعیین شده از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضروری است ۲۲ مزرعه الگوی شاخص شامل ۱۳ مزرعه در بخش زراعت و ۹ مزرعه در بخش باغبانی در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شود.
زهره حبیبی، با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای شناسایی و انتخاب کشاورزان و باغداران مستعد آغاز شده است، افزود: تمامی مزارع پیشنهادی در استان مورد بازدید مدیران و کارشناسان متخصص جهاد کشاورزی قرار خواهند گرفت و پس از بررسی دقیق فنی و ظرفیتهای تولیدی، مزارع نهایی انتخاب میشوند.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هدف نهایی از این طرح، ایجاد بسترهای عملی برای آموزشهای میدانی و انتقال مستقیم دانش و فناوریهای نوین به دست تولیدکننده است.
وی افزود: در این مزارع، تجربههای موفق در مدیریت منابع آب، استفاده بهینه از نهادهها و بهکارگیری فناوریهای جدید توسط کشاورزان و باغداران پیشرو در کنار محققان و کارشناسان منتقل میشود تا سایر بهره برداران نیز بتوانند با الگوبرداری از این مزارع، میزان تولید و سطح بهرهوری را افزایش دهند.
کهگیلویه و بویراحمد حدود ۱۶۰ هزار هکتار مزرعه و ۴۲ هزار هکتار باغ دارد.