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شهردار بافق از امضای تفاهمنامه مشترک میان شهرداری و اداره میراث فرهنگی برای اجرای فاز جدید محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری بازار و حوض رحیم تا بقعه پیرمراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهردار بافق گفت: برای اجرای این طرح، ۱۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی اداره میراث فرهنگی اختصاص یافته است.
سید علی نوروززاده افزود: پس از انجام مطالعات کارشناسی و طی مراحل تخصصی، نقشه راه این طرح تدوین و نهایی شده است و شهرداری نیز با رویکردی ویژه نسبت به ظرفیتهای میراث فرهنگی، مشاور تخصصی طرح را انتخاب و هزینههای طراحی و مطالعات آن را تأمین کرده است.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی این محور در کمیته فنی اداره میراث فرهنگی بررسی و تصویب شده و اکنون طرحی جامع و مصوب برای اجرای این محور تاریخی در اختیار است که مبنای اقدامات اجرایی قرار خواهد گرفت.
شهردار بافق با اشاره به تأمین اعتبار این طرح اظهار داشت: پس از نهایی شدن طراحی و اخذ تأییدات لازم، شهرداری ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص داده است؛ همچنین اداره میراث فرهنگی نیز در مرحله نخست با اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجرای طرح مشارکت میکند تا عملیات کفسازی، جدارهسازی و نورپردازی مسیر انجام شود.
نوروززاده احیای این محور تاریخی را گامی مؤثر در ارتقای هویت شهری و توسعه گردشگری پایدار دانست و گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد محوری تاریخی و فرهنگی است تا علاوه بر اتصال بناهای ارزشمند، خودِ مسیر نیز به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شود.
وی تصریح کرد: هماهنگی در جدارههای شهری، نورپردازی اصولی و توجه به معماری بومی، نقش مهمی در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت بافق به شهروندان و گردشگران خواهد داشت.
محور تاریخی بازار و حوض رحیم تا بقعه پیرمراد از جمله مسیرهای شاخص بافت تاریخی بافق است که اجرای این تفاهمنامه، زمینه احیای بافت تاریخی، تقویت زیرساختهای گردشگری و توسعه پایدار این شهرستان را فراهم خواهد کرد.