به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رحمان شریفی، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره‌وری منابع آب و خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران هشدار داد: پدیده گردوغبار در استان تهران به دلیل عوامل انسانی در حال گسترش است.

او تاکید کرد: در پی تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی، بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی این استان در معرض پدیده گردوغبار قرار گرفته است.

رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره‌وری منابع آب و خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت: بر اساس یافته‌های علمی، علاوه بر کانون‌های طبیعی، ۳۱ کانون فعال در مناطق جنوبی و جنوبی-غربی و شرقی استان شناسایی شده که وسعت اراضی درگیر را به بیش از ۱۱۰ هزار هکتار رسانده است.

شریفی با اشاره به نقش مستقیم فعالیت‌های انسانی در تشدید این پدیده، تغییر کاربری اراضی، تخریب پوشش گیاهی و بهره‌برداری نادرست از زمین را از اصلی‌ترین عوامل ایجاد کانون‌های جدید دانست. وی تصریح کرد که پوشش گیاهی سد اصلی در برابر فرسایش خاک است و هرگونه دست‌اندازی به آن، باعث جابه‌جایی ذرات سبک خاک توسط باد و گسترش کانون‌های ریزگرد می‌شود.

این مقام علمی همچنین با اشاره به ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه، افزود: «بخش قابل توجهی از این کانون‌ها بر روی سازنده‌های تبخیری قرار دارند که به طور طبیعی پوشش گیاهی ضعیفی دارند و کوچک‌ترین تخریب در این مناطق، پتانسیل تولید ریزگرد را به‌شدت افزایش می‌دهد

وی در ادامه با تبیین پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، هشدار داد که گردوغبار تنها شامل ذرات خاک نیست، بلکه می‌تواند آلاینده‌ها و دود‌های ناشی از سوخت‌های ناقص را نیز با خود حمل کند. شریفی تأکید کرد که قرارگیری در معرض این ذرات معلق، منجر به بروز بیماری‌های تنفسی، تنگی نفس و تشدید آسم شده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.

رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری همچنین به آسیب‌های احتمالی برای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به استقرار بخش مهمی از اراضی کشاورزی جنوب تهران در محدوده این کانون‌ها، تداوم این وضعیت می‌تواند کیفیت محصولات کشاورزی، به‌ویژه سبزی و صیفی‌جات را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع طبیعی، هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی تخریب پوشش گیاهی، کنترل کانون‌های گردوغبار در استان تهران با دشواری بسیار بیشتری مواجه خواهد شد