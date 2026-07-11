تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنانش نتوانست رقابت با کلمبیا را تمام کند و از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان از امروز (شنبه ۲۰ تیر) در هلند آغاز شد.

تیم ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که با کسب رتبه سوم جدول گروه یک مرحله مقدماتی راهی مرحله حذفی شده بود، در مرحله نخست حذفی به مصاف کلمبیا رفت و به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان نتوانست این دیدار را تمام کند.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در ست نخست با امتیاز ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند و ست دوم هم ناتمام ماند.

امیررضا جمشیدی در ست اول هم دچار مشکل شد و به کمک کادر فنی و پزشکان مستقر در زمین به بازی برگشت، اما در میانه ست دوم دیگر نتوانست به مسابقه ادامه دهد و تیم ایران به عنوان بازنده مسابقه مقابل کلمبیا معرفی شد تا از دور این رقابت‌ها حذف شود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی کردند.