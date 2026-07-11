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پیکار انگلیس و آرژانتین با حریفان خود از شبکه سه و والیبال نشسته ایران با تیم های بوسنی و ژاپن از شبکه شبکه ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکشنبه ۲۱ تیر، تیمهای انگلیس - نروژ و آرژانتین - سوئیس در یک دیدار تماشایی رو در روی هم قرار میگیرند که این دو بازی از برنامه «جام ۲۶» به صورت زنده از شبکه سه پخش میشود.
اولین بازی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد بین تیمهای نروژ و انگلیس در ورزشگاه هارد راک، شهر میامی گاردنز آمریکا برگزار میشود.
بلافاصله بازی تیمهای آرژانتین و سوئیس ساعت ۰۴:۳۰ آغاز میشود که ورزشگاه اروهد شهر کانزاس سیتی آمریکا میزبان این دو تیم است.
تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدارش، امروز از ساعت ۱۴:۳۰ در حال مصاف با بوسنی است و شبکه ورزش این دیدار را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش میدهد.
همچنین تیم ایران در سومین دیدار خود یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۵ صبح با ژاپن رقابت می کند. تیم ملی والیبال نشسته ایران برای برگزاری نخستین دیدار خود در روز جمعه ۱۹ تیر به مصاف لهستان رفت و موفق به شکست ٣ بر یک این تیم شد.
تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع فهرمانی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده است. در پایان این دوره از مسابقات هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه بازیهای پارالمپیک ٢٠٢٨ میشوند.