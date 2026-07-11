پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: با اصلاح و تعویض ۱۵۰ متر از خط انتقال مجتمع آبرسانی سیکان، مشکل افت فشار و کمبود آب شرب ۱۷ روستا با جمعیت بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در شهرستان درهشهر برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با اصلاح و تعویض ۱۵۰ متر از خط انتقال مجتمع آبرسانی سیکان در شهرستان درهشهر، مشکل افت فشار و کمبود آب شرب ۱۷ روستا با جمعیت بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر برطرف شد.
محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در پی شناسایی هدررفت ۴۰ لیتر بر ثانیه آب در خط انتقال مجتمع سیکان، عملیات اصلاح و تعویض بخشی از این خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری فولادی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با اجرای این عملیات و بازگشت خط انتقال به مدار بهرهبرداری، تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش این مجتمع از جمله عباسآباد تا غلامآباد پایدار شد.
مدیرعامل آبفای استان تأکید کرد: این اقدام با هدف کاهش هدررفت آب و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی مناطق روستایی این شهرستان انجام شده است.