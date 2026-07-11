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پخش مسابقات فوتبال جامجهانی در سینماها فعلا فقط برای مسابقاتی امکانپذیر است که پیش از بامداد شروع میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجوز پخش فوتبال در سنماها تاکنون فقط برای مسابقاتی صادر شده که ساعت شروع آن پیش از بامداد است و مسابقه نروژ و انگلستان از مرحله یک هشتم نهایی که ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه، ۲۱ تیر آغاز میشود در برنامه پخش سینماها قرار نمیگیرد.
با توجه به اینکه ۶ مسابقه تا پایان جامجهانی باقی مانده، دستکم سه مسابقه از جمله فینال مجوز پخش دارند.
بازی شب گذشته به دلیل اینکه عصر جمعه مجوز پخش گرفت و خبررسانی هم نشد، با استقبال خوبی در سینماها همراه نبود در حالی که بازی ایران و بلژیک در ۱۱۶ سینما و ۲۱۷ سالن پخش شد و ۳۳ هزار و ۲۳۰ نفر هم آن را تماشا کردند.