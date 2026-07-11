به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجوز پخش فوتبال در سنماها تاکنون فقط برای مسابقاتی صادر شده که ساعت شروع آن پیش از بامداد است و مسابقه نروژ و انگلستان از مرحله یک هشتم نهایی که ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه، ۲۱ تیر آغاز می‌شود در برنامه پخش سینما‌ها قرار نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه ۶ مسابقه تا پایان جام‌جهانی باقی مانده، دست‌کم سه مسابقه از جمله فینال مجوز پخش دارند.

بازی شب گذشته به دلیل اینکه عصر جمعه مجوز پخش گرفت و خبررسانی هم نشد، با استقبال خوبی در سینما‌ها همراه نبود در حالی که بازی ایران و بلژیک در ۱۱۶ سینما و ۲۱۷ سالن پخش شد و ۳۳ هزار و ۲۳۰ نفر هم آن را تماشا کردند.