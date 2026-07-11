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وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک چین با استناد به قانون تجارت خارجی، ممنوعیت موقت صادرات گاز هلیوم را ابلاغ کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس این اطلاعیه هدف اصلی از اعمال این محدودیت، اولویتدهی به تأمین نیازهای داخلی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین صنایع حساس اعلام شده است، اگر چه چین یکی از بزرگترین وارد کنندگان هلیوم در جهان محسوب میشود و نزدیک به ۸۴ درصد از نیاز خود را تأمین میکند، ذخیرهسازی این ماده برای صنایع کلیدی نظیر تولید تراشههای نیمههادی، برنامههای فضایی و تجهیزات دفاعی در اولویت راهبردی این کشور قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند اگر چه چین سهم چشمگیری در صادرات جهانی این گاز ندارد، این ممنوعیت میتواند بر التهابات موجود در بازار جهانی بیافزاید؛ بازاری که پیش از این به علت درگیریهای ژئوپلیتیکی با کسری عرضه دست و پنجه نرم میکند.
تشدید تنشها در خاورمیانه در پی تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران، معادلات تأمین این ماده را با مشکل جدی مواجه کرده است، هلیوم معمولاً به عنوان محصول جانبی در فرآیند استخراج و پالایش گاز طبیعی به دست میآید و کشورهای کلیدی منطقه نظیر قطر (به عنوان بزرگترین صادرکننده منطقهای به آسیا) و ایران از تأمینکنندگان مهم آن محسوب میشوند.
حمله به ایران و متعاقب آن بیثباتی در تنگه هرمز به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی ترانزیت انرژی، نگرانیها را به اوج رسانده است.
این کمبود قریبالوقوع پکن را بر آن داشت تا با بستن درب صادرات از بروز بحران در صنایع داخلی خود پیشگیری کند. کارشناسان میگویند این اقدام هر چند محدود، زنگ خطری برای تشدید رقابت بر سر ذخایر باقیمانده هلیوم در جهان و افزایش چشمگیر قیمت آن در ماههای آینده خواهد بود.