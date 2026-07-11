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امام جمعه بابل در آیین بزرگداشت «رهبر شهید» با تشریح ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی ایشان، بر تداوم راه مقاومت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار در حسینیه سپاه ناحیه بابل برگزار شد.
حجتالاسلام روحانی امام جمعه بابل در این مراسم با تشریح ابعاد شخصیتی «رهبر شهید» گفت: شهادت، مدال افتخاری است که تنها نصیب اولیای خاص الهی میشود و «رهبر شهید» تجسم ایمان، شجاعت، ولایتمداری و بصیرت در برابر توطئههای دشمنان اسلام بود.
وی افزود: استقامت در مسیر حق، روحیه تسلیمناپذیری در برابر استکبار، سادهزیستی و مدیریت جهادی، از ویژگیهای برجسته این شهید والامقام بود و ایشان با شناخت دقیق شرایط، تا آخرین لحظه بر پیمان خود با خداوند و ملت استوار ماند.
امام جمعه بابل با اشاره به پیامدهای شهادت «رهبر شهید» اظهار کرد: شهادت پایان راه نیست، بلکه روح تازهای در کالبد جریان مقاومت میدمد و خون شهدا زمینهساز تداوم این مسیر خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت پاسخ قاطع به عاملان و آمران این جنایت تأکید کرد و گفت: مطالبه مردم، برخورد متناسب با این اقدام و صیانت از عزت و اقتدار نظام اسلامی است.
در ادامه مراسم، مداحان اهلبیت (ع) در رثای «رهبر شهید» و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مرثیهسرایی و حاضران نیز با سر دادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا تأکید کردند.