پیکر مطهر شهید محسن نجاتی، از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که داوطلبانه برای دفاع از کشور به یگان هوافضای سپاه پیوست، امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان در ایلام تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پیکر مطهر شهید محسن نجاتی، از فرزندان استان ایلام و کارمند شرکت ملی حفاری ایران، امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی در ایلام تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید محسن نجاتی بامداد پنجشنبه در جریان حملات ارتش آمریکا به شهادت رسید. پیکر این شهید والامقام پس از اقامه نماز جمعه در اهواز تشییع و سپس برای برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری به استان ایلام منتقل شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شهید نجاتی از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با وجود اشتغال در صنعت نفت، داوطلبانه برای دفاع از کشور به یگان هوافضای سپاه پیوست و در بخش عملیاتی لانچر‌های موشکی ایفای مأموریت می‌کرد. وی سرانجام در مسیر انجام مأموریت و دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در آیین تشییع این شهید، مردم ایلام با حضور پرشور خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار، مقاومت و دفاع از وطن تأکید کردند.

پیکر پاک شهید محسن نجاتی پس از اقامه نماز و بدرقه باشکوه مردم، در میان حزن و اندوه خانواده، همرزمان و هم‌استانی‌هایش در زادگاهش آرام گرفت.