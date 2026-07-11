امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی گفت:اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اذعان کرده‌اند که ایران در جنگ تحمیلی سوم خواسته‌های خود را به طرف مقابل دیکته کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در آیین بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تبریز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد:ایشان عمر خود را در راه خدا و انقلاب اسلامی صرف کردند و عشق و ارادت مردم به ایشان، پاداش الهی مجاهدت‌هایشان است.

وی افزود: بخشی از محبوبیت رهبر شهید انقلاب اسلامی در سایه جایگاه ولایت و نیابت از امام زمان (عج) است، اما این محبوبیت تنها به این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه ویژگی‌های اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان نیز موجب علاقه و اعتماد مردم شده است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه همه مسئولان نظام باید این ویژگی‌ها را الگوی خود قرار دهند گفت:مدیران، کارمندان، علما، نیرو‌های بسیج، فراجا و دانشگاهیان باید بدانند که محبوبیت و ماندگاری در گرو خدمت صادقانه، اخلاص و برخورداری از این ویژگی‌ها است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده اظهار کرد:رهبر شهید انقلاب اسلامی در خانواده‌ای سرشار از علم و تقوا رشد یافتند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: ایشان همواره اهل مطالعه در حوزه‌های مختلف بودند و همین موضوع موجب ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه شده است.

وی همچنین ساده‌زیستی و برخورد همراه با مهربانی و عقلانیت را از دیگر ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت:اگر مسئولان این ویژگی‌ها را در رفتار و سبک زندگی خود رعایت کنند، بسیاری از مشکلات و نارضایتی‌ها کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد:امروز وظیفه همه مردم حفظ وحدت و انسجام و ایستادن در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی است.