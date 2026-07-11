

لویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی در یادداشتی به تشییع باشکوه رهبرشهید انقلاب در تهران اشاره کرده و گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی، با حضوری کم‌نظیر و باشکوه در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صحنه‌ای از وفاداری، بصیرت و استقامت را در قرن معاصر رقم زدند؛ حضوری که نه تنها جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، بلکه پیام روشنی از ایستادگی در برابر استکبار جهانی به جهانیان مخابره کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی موج خروشان و بی‌کران مردم، از پیر و جوان، زن و مرد، با پرچم‌های برافراشته و شعار‌های وحدت‌آفرین، خیابان‌ها را به دریایی از عشق، عزت و حماسه بدل ساخت. پرچم‌های سرخ در دستان مردم، نماد تداوم راه شهیدان، عدالت‌خواهی و مقاومت در برابر ظلم بود؛ پرچم‌هایی که از عزم راسخ ملتی حکایت داشت که راه مجاهدان را زنده نگه خواهد داشت.

از نخستین ساعات برگزاری مراسم، خیابان‌ها شاهد حضور انبوه شرکت‌کنندگان از گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی بود. تصاویر منتشرشده، تنها بخشی از فضای مراسم را به نمایش گذاشتند؛ فضایی که گستردگی آن، امکان ثبت کامل در هیچ قاب تصویری را فراهم نمی‌کرد.

برخی وقایع و رویدادها، بیش از آنکه در قاب دوربین‌ها ثبت شوند، درحافظه تاریخی جامعه برای همیشه ماندگار می‌شوندکه آیین وداع وتشییع استکبارستیزترین رهبر قرن معاصر ازجمله رویداد‌هایی بودکه ازمنظر اجتماعی و رسانه‌ای مورد توجه گسترده قرارگرفت و بازتاب فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

رسانه‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز این حضور عظیم را بازتابی گسترده دادند و آن را یکی از پرشکوه‌ترین و پرجمعیت‌ترین آیین‌های تشییع قرن معاصر توصیف کردند. بسیاری از تحلیلگران این حضور میلیونی را بزرگ‌ترین رفراندم مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت دانستند؛ رفراندومی که نه با صندوق رأی، بلکه با گام‌های استوار میلیون‌ها انسان مؤمن و وفادار برگزار شد.

این حماسه تاریخی، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، یکپارچه و استوار، پرچم عزت، استقلال و مقاومت را بر دوش می‌کشد و با وفاداری به خون شهیدان، اجازه نخواهد داد راه مجاهدان خاموش شود.

وداع با رهبر شهید انقلاب، پایان یک زندگی نبود؛ آغاز فصل تازه‌ای از همبستگی ملی، بیداری اسلامی و استمرار راه پرافتخار مقاومت بود؛ راهی که با اراده ملت ایران، استوارتر از همیشه ادامه خواهد یافت.

بازتاب این آیین باشکوه، فراتر از خیابان‌ها و قاب دوربین‌ها، در روایت‌های رسانه‌ای و حافظه جمعی در تاریخ این مرزبوم ماندگار شد.