به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس هلال احمر شهرستان فسا گفت: طرح آموزش ورزشکاران در زمینه امدادگری و کمک در فوریت‌ها و حوادث در این شهرستان آغاز شده تا علاوه بر میادین ورزشی و نیاز به کمک به ورزشکاران، در جامعه نیز امدادگر مردم در حوادث باشند.

ابوالفتح پور افزود: ۱۱ هزار ورزشکار در ۴۰ باشگاه و هیئت ورزشی در شهرستان فسا وجود دارد که آموزش کمک‌های اولیه و امداد و نجات به صورت اصولی به همت مربیان هلال احمر با حضور در باشگاه‌ها به ورزشکاران داده می‌شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.