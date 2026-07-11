پخش زنده
امروز: -
طرح آموزش ورزشکاران در خصوص امدادگری و کمک در فوریتها و حوادث در باشگاههای فسا در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس هلال احمر شهرستان فسا گفت: طرح آموزش ورزشکاران در زمینه امدادگری و کمک در فوریتها و حوادث در این شهرستان آغاز شده تا علاوه بر میادین ورزشی و نیاز به کمک به ورزشکاران، در جامعه نیز امدادگر مردم در حوادث باشند.
ابوالفتح پور افزود: ۱۱ هزار ورزشکار در ۴۰ باشگاه و هیئت ورزشی در شهرستان فسا وجود دارد که آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات به صورت اصولی به همت مربیان هلال احمر با حضور در باشگاهها به ورزشکاران داده میشود.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.