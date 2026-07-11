زهرا علیشاهی، شاعر، در سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا علیشاهی، شاعر، در سوگ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شعری سروده است.

تا شنیدم در سحرگاه دهم اخبار را

خون دل خوردم تمام روز تا افطار را

شب‌به‌شب، میدان‌به‌میدان خاک بر سر می‌کنم

کیست تا بردارد از روی سرم آوار را؟

سوختند از آتش داغ تو جان‌ها، ای عزیز!

چاره‌ای کن شعله‌ی افتاده بر نیزار را

پیش‌مرگان تو آقا زنده‌اند و نیستی

ما به دنیا باختیم این هستی دشوار را

ساحل امواج سرگردان اگر دامان توست

تا تو با سر می‌دوم هر راه ناهموار را

هستی شبنم فدای دیدن خورشید شد

من چرا تاب آورم این آخرین دیدار را