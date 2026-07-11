وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت گسترش همکاری‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و خلاق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در دیدار با «کیم جون پیو» سفیر جمهوری کره جنوبی در تهران، با اشاره به برنامه‌های دولت در توسعه صنایع فرهنگی و صنایع خلاق اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در حوزه صنایع فرهنگی و صنایع خلاق با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است و جمهوری کره در بسیاری از شاخص‌های این حوزه، جایگاه برجسته و قابل‌توجهی دارد.

وی با بیان اینکه ورود به اقتصاد صنایع خلاق یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، افزود: تجربه موفق کره‌جنوبی در این عرصه برای ایران ارزشمند است و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، همکاری‌های مؤثری در این حوزه شکل گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روابط تهران و سئول تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به سوابق مثبت همکاری‌های دو کشور، شاهد نقش‌آفرینی فعال‌تر جمهوری کره در توسعه مناسبات دوجانبه باشیم؛ همکاری‌هایی که منافع دو ملت را تامین کرده و زمینه‌ساز تعمیق پیوندهای فرهنگی و تمدنی خواهد بود.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به تجربیات خود از جمهوری کره گفت: پیشرفت‌های این کشور در حوزه ورزش قهرمانی، فناوری‌های ورزشی و نظام آموزشی بسیار قابل‌توجه بوده و از سوی دیگر، نگاه و ذهنیت مردم ایران راجع به کره‌جنوبی، نگاهی مثبت و مبتنی بر احترام متقابل است.

وی با تاکید بر اینکه احترام به هنر، فرهنگ و تمدن ایران، مهم‌ترین انگیزه جمهوری کره برای حضور در همکاری‌های فرهنگی با ایران است، اظهار کرد: اعلام رسمی ثبت جهانی مجموعه تاریخی قلعه الموت در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در کره‌جنوبی، نقطه عطفی در همکاری‌های فرهنگی دو کشور خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه تمدنی ایران افزود: میراث و تمدن ایران ریشه‌ای عمیق در تاریخ بشریت دارد. جمهوری اسلامی ایران با ۲۹ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو تا به امروز و ۵۸ اثر در فهرست موقت، بی‌تردید در زمره کشورهای برجسته جهان از منظر میراث‌فرهنگی قرار دارد.

وی ادامه داد: آنچه امروز از شکوه تمدن ایران مشاهده می‌شود، تنها بخشی از عظمت این سرزمین است و بخش مهمی از اصالت تمدنی ایران هنوز در لایه‌های تاریخی و باستان‌شناختی این سرزمین نهفته است.

صالحی‌امیری با ابراز تمایل برای دیدار با وزیر میراث‌فرهنگی جمهوری کره در سئول گفت: علاقه‌مندیم علاوه بر همکاری‌های مرتبط با یونسکو، روابط دوجانبه در سه حوزه مأموریتی وزارتخانه یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به سطحی راهبردی ارتقا یابد.

وی با ارائه پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های مشترک افزود: برگزاری نمایشگاه‌های متقابل آثار تاریخی و فرهنگی ایران و کره در موزه‌های دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک آموزشی در حوزه مرمت آثار تاریخی، همکاری میان دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های علمی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند افق جدیدی در روابط فرهنگی دو کشور ایجاد کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از آمادگی ایران برای حضور در نمایشگاه‌های فرهنگی سئول خبر داد و از جمهوری کره دعوت کرد در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران مشارکت فعال داشته باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری کره در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی تصریح کرد: جمهوری کره در این حوزه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است و ایران علاقه‌مند به بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وی همچنین پیشنهاد کرد با دعوت از چهره‌های فرهنگی، هنری، سلبریتی‌ها، اینفلوئنسرها و گروه‌های مرجع کره‌ای برای سفر به ایران، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور در سطح افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی بیش از پیش معرفی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: جمهوری کره را شریک معتمد جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌های فرهنگی، تمدنی و گردشگری می‌دانیم و امیدواریم این روابط در آینده نزدیک وارد مرحله‌ای تازه و اثربخش شود.

در ادامه این دیدار، کیم جون پیو، سفیر جمهوری کره جنوبی در تهران، با اشاره به نخستین سفر استانی خود به قزوین گفت: نخستین اثر تاریخی که در ایران از آن بازدید کردم، قلعه تاریخی الموت بود؛ تجربه‌ای که تصویری ماندگار از عظمت تاریخ و تمدن ایران در ذهنم ثبت کرد.

وی افزود: مسیر دشوار صعود به قلعه الموت، خود بخشی از جذابیت این میراث ارزشمند بود و همان زمان این پرسش برایم شکل گرفت که چرا چنین اثر مهمی تاکنون در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت نشده است. از این‌رو، زمانی که خبر ثبت جهانی این اثر را شنیدم، بسیار خوشحال شدم.

سفیر جمهوری کره جنوبی اظهار امیدواری کرد ثبت‌جهانی قلعه الموت زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم جهان با میراث‌فرهنگی ایران را فراهم کند و گفت: میراث‌فرهنگی، مهم‌ترین نماد هویت ملت‌ها و سرمایه‌ای ارزشمند برای بشریت است و شایسته است این ظرفیت بزرگ بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.