به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهبهان گفت: پرونده تخلف قاچاق کالا به ارزش ۶۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهبهان رسیدگی شد.

حجت الله روز پیکر افزود: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

روز پیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی درحین گشت زنی و توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل هدفون، دانگل بلوتوث، ساعت مچی و کابل، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.