به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ کمیل ابراهیمی با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری آرد قاچاق داخل یک انبار صنفی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: با اقدامات صورت گرفته، صحت موضوع محرز و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، ماموران پلیس آگاهی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار ۱۵ تن و ۸۸۰ کیلوگرم آرد به صورت ۳۹۷ کیسه ۴۰ کیلویی کشف و ضبط و متهم ۲۸ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.