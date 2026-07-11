معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در بازدید از روند ساخت‌وساز‌های نهضت ملی مسکن در خلخال، ضمن قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی این طرح‌ها، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اتمام هرچه سریع‌تر واحد‌ها تأکید کرد.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، بانک مسکن استان اردبیل تاکنون قرارداد ساخت ۱۲ هزار و ۸۱۹ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن منعقد کرده که تا پایان اردیبهشت‌ امسال ۷ هزار و ۳۴۷ واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

در بازدید مسئولان استانی از طرح‌های مسکن شهرستان خلخال، بر ضرورت شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی و رفع موانع پیش رو تأکید شد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مالی به‌موقع، از همکاری مؤثر بانک مسکن در پشتیبانی از این طرح‌ها قدردانی کرد.

در پایان، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، سازندگان و شبکه بانکی برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر واحدهای باقی‌مانده الزامی اعلام شد.