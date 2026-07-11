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مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، حضرت آیتالله امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، امروز با حضور مسئولان استان و اقشار مختلف مردم در حسینیه ثارالله گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان در حاشیه این مراسم گفت: جهان امروز ما شخصیتی مانند رهبر شهیدمان نداریم و ندیدیم، خون پاکی که بر زمین ریخته شد و خون خانواده و همه شهدای ما، اما خونهایی رابه جوش آورد.
حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان در خبرگان رهبری هم گفت: همان طور که در مجاهدتها و خدمت به مردم در ابعاد مختلف پیش قدم بودند در جان فدایی و رسیدن به مقام شهادت هم پیشگام بودند.
استاندار گلستان هم بر ادامه راه امام شهید تاکید کردند.