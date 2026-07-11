استاندار لرستان گفت:حضور مردم در مراسم بدرقه و وداع با قائد شهید امت نماد وفاداری به ولایت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در مراسم وداع مردم کوهدشت با رهبر شهید انقلاب گفت: این حضور پرشور و معنادار مردم نشانگر پایبندی و وفاداری مردم به ولتیت و ارزش ها و آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی است.

سید سعید شاهرخی افزود: این حضور آگاهانه و مشتاقانه علاوه بر قدردانی و قدرشناسی از مجاهدت‌های آقای شهید ایران، به معنای بیعت مردم لرستان و شهرستان کوهدشت با رهبر معظم انقلاب است.

استاندار لرستان گفت: مردمی که جانانه در خیابان‌ها پای کار رزمندگان میدان ایستادن در مراسم بزرگداشت و وداع با آقای شهید ایران بار دیگر با عزمی، راسخ در تداوم انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله العالی )بیعت کردند.

شاهرخی افزود: وجود چنین مردم غیور انقلابی و ولایتمدار، سرمایه و نعمت بزرگی برای انقلاب و ایران اسلامی است.