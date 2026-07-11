پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک طرح جدید شهرداری برای مسیر اتوبوسهای بی. آر. تی خط یک را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زینب عبادی، درباره تصمیم شهرداری برای مسیر خط یک اتوبوسهای تندرو (BRT)، گفت: با توجه به اینکه در مراسمها و مناسبتهای مختلف ناچار بودیم نردههای مسیر اتوبوسهای بی. آر. تی در خیابان آزادی تا سه راه تهرانپارس را جمعآوری کنیم، مقرر شده است به جای نردهها از گلدان استفاده شود تا دیگر نیازی به جمعآوری مکرر آنها نباشد.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در بخشهایی نیز بازشوهایی به صورت ریلی تعبیه خواهد شد تا در زمان برگزاری مراسم و مناسبتها، امکان تردد عابران و مدیریت بهتر مسیر فراهم باشد و دیگر نیازی به جمعآوری نردهها وجود نباشد.
وی با بیان اینکه خط یک بی. آر. تی، محور آیینی شهر محسوب میشود و در مناسبتهای مختلف عملکرد ویژهای دارد، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ما فقط مربوط به همین مسیر که حدفاصل سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی است، خواهد بود که مجموع مسیر رفت و برگشت آن حدود ۳۴ کیلومتر است.
عبادی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در سایر خطوط برنامهای تنظیم نشده است.