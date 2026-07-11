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حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی گفت: قدرتهایِ استکباری تصور میکردند که جمهوری اسلامی ایران در چند روز از پای درمیآید، اما حضور مردم همه محاسباتِ دشمن را بر هم زد و نقشه آنان را ناکام گذاشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی خمینی در آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای در حرم بانوی کرامت گفت: قدرتهایِ استکباری تصور میکردند که جمهوری اسلامی ایران در چند روز از پای درمیآید، اما حضور مردم همه محاسباتِ دشمن را بر هم زد و نقشه آنان را ناکام گذاشت.
نوه امامِ راحل افزود: تا فرمان رهبر انقلاب صادر نشود حضور مردم در میدان، همچنان به قوت خود باقی است.